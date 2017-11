Derby in Rom - Kracher in Neapel

Serie A AS Rom -

Am 13. Spieltag warten einige brisante Duelle auf die Fans des italienischen Fußballs, allen voran steht das Römer Stadtderby an. Der Fünfte der Tabelle, AS Rom, empfängt am Samstag im "Derby della Capitale" den Tabellensechsten Lazio. SPOX liefert euch alle Infos zu den Begegnungen des 13. Spieltags, der Tabelle, den Livestreams und den Livetickern der Serie A.



Neben dem Rom-Derby fordert der AC Milan Tabellenführer Neapel heraus. Können die Rossoneri, die bisher so hinter den Erwartungen zurückblieben, beim Tabellenführer punkten?

Die wichtigsten Fakten zum 13. Spieltag der Serie A in Kürze:

Die Gesamtbilanz des Römer Stadtderbys spricht für den AS Rom. In 146 Spielen in der Serie A gewann die Roma 52 Mal gegen den Erzrivalen bei 37 Niederlagen und 57 Unentschieden. Von den letzten drei Duellen konnte Lazio allerdings zwei für sich entscheiden.

Während die Gesamtbilanz noch klar für den AC Milan spricht, gewann Napoli in den letzten Jahren klar die Überhand. Von den vergangenen zwölf (!) Begegnungen verlor Napoli nur ein Spiel gegen die Rossoneri (0:2 im Dezember 2014).

Juventus hat zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen und sitzt Tabellenführer Napoli im Nacken. Gegner Sampdoria Genua (6. Tabellenplatz) konnte zuletzt 2013 gegen Juve gewinnen.

Beneventos letzte Chance? Bisher spricht beim Tabellenletzten Benevento wenig für Erstligatauglichkeit. Doch der beherzte Auftritt gegen Juve am 12. Spieltag macht Mut. Jetzt geht es in einem Abstiegsduell daheim gegen US Sassuolo.

Alle Partien des 13. Spieltags im Überblick sowie Link zum Livestream

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Sa., 18.11.2017 18.00 AS Rom Lazio Rom DAZN SPOX 20.45 SSC Neapel AC Milan DAZN SPOX So., 19.11.2017 12.30 FC Crotone FC Genua DAZN SPOX 15.00 Udinese Calcio Cagliari Calcio DAZN SPOX 15.00 FC Turin Chievo Verona DAZN SPOX 15.00 SPAL AC Florenz DAZN SPOX 15.00 UC Sampdoria Juventus Turin DAZN SPOX 15.00 Benevento US Sassuolo DAZN SPOX 20.45 Inter Mailand Atalanta Bergamo DAZN SPOX Mo., 20.11.2017 20.45 Hellas Verona FC Bologna DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 13. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 12 32:8 24 32 2. Juventus Turin 12 35:11 24 31 3. Inter Mailand 12 23:9 14 30 4. Lazio Rom 11 31:12 19 28 5. AS Rom 11 21:7 14 27 6. Sampdoria Genua 11 24:13 11 23 7. FC Turin 12 17:19 -2 17 8. AC Florenz 12 21:17 4 16 9. Atalanta Bergamo 12 19:16 3 16 10. AC Mailand 11 16:16 0 16 11. Chievo Verona 12 14:19 -5 16 12. FC Bologna 12 11:15 -4 14 13. Udinese Calcio 11 18:22 -4 12 14. Cagliari Calcio 12 11:21 -10 12 15. FC Crotone 12 11:23 -12 12 16. SPAL 12 10:20 -10 9 17. Sassuolo Calcio 11 6:19 -13 8 18. FC Genua 12 10:19 -9 6 19. Hellas Verona FC 12 8:26 -18 6 20. Benevento 12 5:31 -26 0

Die Torjägerliste der Serie A nach dem 12. Spieltag