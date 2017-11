Florenz - AS Rom im Livestream bei DAZN

Serie A Live Cagliari -

Am 12. Spieltag der Serie A ist AS Rom zu Gast beim AC Florenz. Die Roma reist nach drei Liga-Siegen in Folge und dem fulminanten 3:0-Erfolg gegen Chelsea in der Champions League mit stolzgeschwellter Brust nach Norden. Wo wird das Spiel in Deutschland übertragen? Gibt es einen Liveticker für unterwegs? SPOX hat alle nötigen Infos.

Die Roma gilt als klarer Favorit in diesem Duell. Beim Triumph über den amtierenden englischen Meister am Dienstag stellte das Team von Eusebio Di Francesco seine Offensivstärke unter Beweis. Dabei glänzen die Hauptstädter in der aktuellen Spielzeit eher in der Defensive. Erst fünf Gegentore musste die Roma in der Serie A hinnehmen.

Bei den Hausherren vom AC Florenz hingegen schleichen sich immer wieder Leichtsinnsfehler ein. Die Fiorentina droht bereits den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren: Bereits fünf Niederlagen musste die Mannschaft von Stefano Pioli hinnehmen. Dabei spielte Florenz von den großen Teams lediglich gegen Inter (0:3) und Juventus (0:1).

Florenz gegen Rom live auf DAZN

Pioli war zuletzt vor allem unzufrieden mit der Mentalität seiner Mannschaft. "Wir sind enttäuscht, weil wir uns selbst nicht gerecht wurden", sagte der 52-Jährige nach der 1:2-Pleite bei Abstiegskandidat Crotone.

Ob der Coach der Lilien sein Team ausgerechnet gegen die formstarke Roma zurück in die Erfolgsspur bringen kann, seht Ihr live auf DAZN.

Datum/Uhrzeit TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz So., 05.11.17 - 15 Uhr keine Übertragung DAZN

DAZN - das "Netflix des Sports"

Der Streaming-Dienst im Bereich Sport zeigt neben allen Spielen der Serie A internationalen Top-Fußball aus Spanien, Frankreich und England. Außerdem bietet DAZN die Highlights der Bundesliga sowie der 2. Liga. DAZN zeigt zudem Spiele aus der NBA, NFL, NHL und MLB sowie ausgewählte Events aus dem Tennis, Darts oder Kampfsport. Das Ganze gibt's für 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Als Schmankerl bietet DAZN Neueinsteigern einen Gratismonat an. Hier geht's zum Programm des "Netflix des Sports".

Die letzten fünf Duelle zwischen Florenz und Rom

Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Gast 07.02.17 Serie A AS Rom 4 - 0 AC Florenz 18.09.16 Serie A AC Florenz 1 - 0 AS Rom 04.03.16 Serie A AS Rom 4 - 1 AC Florenz 25.10.15 Serie A AC Florenz 1 - 2 AS Rom 19.03.15 Europa Lague AS Rom 0 - 3 AC Florenz

So könnten Florenz und Rom spielen

Bei den Römern überzeugte in den vergangenen Wochen vor allem Stephan El Shaarawy. Nicht nur gegen Chelsea traf der Italiener doppelt, auch den 1:0-Sieg gegen den FC Bologna besorgte der 25-Jährige durch einen sehenswerten Treffer. Neben ihm dürfte auch Edin Dzeko im Angriff gesetzt sein. Gregoire Defrel könnte das Dreiergespann in der Offensive komplettieren, zuletzt kämpfte er jedoch mit Diego Perotti um einen Platz in der Startelf. Im Mittelfeld dürfte Di Francesco auf seine besten Drei setzen: De Rossi, Nainggolan und Strootman.

Pioli stellt seine Mannschaft im Gegensatz zum offensiven 4-3-3 gegen Crotone wohl wieder im 4-2-3-1-System auf. Für den verletzten Rechtsverteidiger Vincent Laurini rückt vermutlich Bruno Gaspar in die Startelf. Auch Cyril Thereau fällt aufgrund muskulärer Probleme wahrscheinlich aus. Valentin Eysseric hat beste Chancen auf einen Einsatz auf dem linken Flügel.

