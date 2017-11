Gibt es einen Livestream zu Genua - Juve?

Serie A AS Rom -

Sampdoria Genua empfängt am 13. Spieltag den amtierenden Meister Juventus Turin (So., 15 Uhr live auf DAZN). Die Gastgeber haben gegen Juve zuletzt wenig Land gesehen, setzt sich Turin erneut souverän durch? SPOX liefert euch die wichtigsten Infos rund um das Spiel, Livestream-Angebote sowie LIVETICKER-Zeiten.

Der Kampf um die Tabellenspitze der italienischen Serie A ist spannend wie lange nicht mehr. Meister Juventus fehlt mit 31 Punkten aktuell ein Zähler auf Spitzenreiter Napoli. Dicht dahinter auf Rang drei folgt Inter mit 30 Punkten, gefolgt von Lazio und der Roma, die beide ein Spiel weniger bestritten haben.

Der Ex-Schalker Benedikt Höwedes hofft, endlich zu seinem Debüt bei Juventus zu kommen. Ein weiterer Königsblauer könnte indessen schon bald ebenfalls nach Turin wechseln. Leon Goretzka soll wie Liverpools Emre Can auf dem Wunschzettel der Verantwortlichen von Juve stehen.

Sampdoria liegt mit 23 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Nach elf Spielen hatte die Mannschaft aus Genua in der Klubgeshcichte noch nie so viele Punkte gesammelt wie in dieser Saiosn.

Wann findet das Spiel statt?

Spiel Sampdoria Genua - Juventus Turin Datum Sonntag, 19. November 2017 Uhrzeit 15.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Mit DAZN kann man Spiele der Serie A ganz einfach online streamen. Aber nicht nur das, DAZN hat auch weiteren Livesport im Angebot: Premier League, La Liga, NFL, NBA, MLB, WTA und vieles mehr. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm. Der erste Monat ist gratis, anschließend kostet ein Abo nur 9,99 Euro im Monat!

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX liefert für alle Spiele von Juventus Turin einen LIVETICKER direkt ins Haus!

Verfügbarer Kader von Sampdoria

Position Spieler Sampdoria Genua Torhüter Emiliano Viviano, Christian Puggioni, Andrea Tozzo Abwehr Gianmarco Ferrari, Vasco Regini, Matias Silvestre, Joachim Andersen, Ivan Strinic, Dodo, Nicola Murru, Jacopo Sala, Bartosz Bereszynski Mittelfeld Lucas Torreira, Dennis Praet, Karol Linetty, Valerio Verre, Leonardo Capezzi, David Ivan, Edgar Barreto, Gaston Ramirez, Ricardo Alvarez, Filip Djuricic Angriff Gianluca Caprari, Duvan Zapata, Dawid Kownacki, Dabio Quagliarella

Verletzungen bei Genua

keine

Verfügbarer Kader von Juventus Turin

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon, Carlo Pinsoglio Abwehr Benedikt Höwedes, Daniele Rugani, Medhi Benatia, Giogio Chiellini, Andrea Barzagli, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Stephan Lichtsteiner Mittelfeld Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Stefano Sturaro, Rodrigo Bentancur Angriff Douglas Costa, Marko Pjaca, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Verletzungen bei der alten Dame

Juan Cuadrado hat sich in der Länderspielpause am Oberschenkel verletzt und wird gegen Sampdoria nicht spielen. Auch die Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona kommende Woche könnte zu früh kommen.

Opta-Facts für Juves Spiel in Genua