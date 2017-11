Juve im Schongang gegen Benevento?

Serie A Live Cagliari -

David gegen Goliath im Allianz Stadium: Juventus Turin empfängt am 12. Spieltag der Serie A Schlusslicht Benevento Calcio, das aktuell eines der schlechtesten Teams Europas ist. Daher sollte das Match eigentlich eine klare Angelegenheit für die Bianconeri sein. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.



Für Benevento steht eine Mammutaufgabe an. Der Aufsteiger ist noch punktlos und muss nun zum Serienmeister der vergangenen Spielzeiten. Ausgerchnet gegen Juventus Turin wäre der erste Punktgewinn eine riesige Sensation.

Die Alte Dame will sich dagegen keine Blöße geben und weiter an Spitzenreiter Neapel dranbleiben. Juve hat nur fünf Zähler aus den ersten elf Spielen liegen gelassen und trotzdem fehlen den Bianconeri bereits drei Punkte auf Napoli. Unter der Woche kam Juve in der Champions League gegen Sporting nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und konnte somit auch den Achtelfinaleinzug noch nicht perfekt machen.

Wann findet Juve - Benevento statt?

Juventus Turin - Benevento Calcio Datum Sonntag, 05. November Uhrzeit 15 Uhr Spielort Allianz Stadium, Turin

Wo kann ich Juve gegen Benevento im Livestream sehen?

Die Serie A wird in dieser Spielzeit nicht im Free-TV übertragen. Allerdings hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Live-Rechte an der italienischen Liga gesichert und überträgt alle Spiele im Livestream.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

Ihr wollt die Serie A und andere andere internationale Top-Ligen live verfolgen? Dann ist DAZN genau das Richtige! Außerdem: Der Streaming-Dienst zeigt nicht nur Spitzenfußball, sondern zeigt sich auch für andere Sportarten verantwortlich. Ob US-Sport, Tennis, Golf oder Motorsport - beim "Netflix des Sports" findet Ihr alles. Hier geht's zum gesamten DAZN-Programm.

Als besonderes Gutti gibt's den ersten Monat für Neukunden gratis. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro, wobei die Kündigungsfrist lediglich einen Monat beträgt.

Wo finde ich einen Liveticker zu Juve - Benevento?

SPOX bietet zu allen Spielen der englischen Top-Liga eine ausführliche Live-Berichterstattung an. Juventus Turin gegen Benevento Calcio lässt sich hier im Liveticker verfolgen.

Juve: Mit Höwedes zum Kantersieg?

Das Lazarett bei der Alten Dame hat sich so langsam aber sicher gelichtet. In der Champions League gegen Sporting Lissabon feierte Mattia De Sciglio sein Comeback in der Anfangsformation von Trainer Massimiliano Allegri. Gegen den krassen Außenseiter Benevento winkt nun das nächste Comeback eines Langzeitverletzten - oder vielmehr das Debüt.

Während Juve unter der Woche bei Sporting ran musste, sammelte Benedikt Höwedes fleißig Einsatzminuten in einem Testspiel und scheint seine Oberschenkelprobleme nun endgültig überwunden zu haben. Da Allegri seine erste Elf angesichts der machbaren Aufgabe und der Auswärtsreise unter der Woche vermutlich sowieso auf einigen Positionen umbauen wird, winkt Höwedes bei seinem ersten Auftritt in der Serie A gleich ein Stammplatz.

Der Kader von Juventus Turin

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio Abwehr Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Alex Sandro, Stephan Lichtsteiner, Benedikt Höwedes, Mattia De Sciglio Mittelfeld Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Stafano Sturaro, Rodrigo Bentancur Angriff Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Verletzungen bei Juventus Turin

Medhi Benatia (Prellung am Fußgelenk)

Marko Pjaca (Kreuzband)

Benevento: Pleiten, Pech und Pannen

Schon vor der Saison hat niemand so recht dem Klub aus der kampanischen Provinz den Klassenerhalt zugetraut. Der Aufstieg glich einer Sensation und alle Beteiligten machten sich in Benevent sowieso schon vor der ersten Serie-A-Spielzeit unsterblich. Aber einen solch katastrophalen Fehlstart hatte wohl niemand auf dem Zettel. Nach neun Spielen ohne einen einzigen Punkt musste Aufstiegs-Trainer Marco Baroni gehen.

Besser wurde es nicht. Ganz im Gegenteil, denn waren die Niederlagen Beneventos zuvor noch durchaus knapp, kam der kampanische Fußball-Zwerg vergangene Woche gegen Lazio mit 1:5 so richtig unter die Räder. Noch dazu muss Benevento wohl für den Rest der Spielzeit auf Kapitän Fabio Lucioni verzichten, der nach der Einnahme von Dopingmitteln zurzeit wettbewerbsübergreifend gesperrt ist.

Das sind die schlechtesten Teams Europas © getty 1/20 Crystal Palace legte einen historischen Fehlstart in der Premier League hin, der 1. FC Köln ist in der Bundesliga noch sieglos. SPOX zeigt euch die Schlusslichter aus ausgewählten Ländern und deren Bilanz des Grauens. © getty 2/20 ENGLAND - Crystal Palace: 0 Punkte, 0:17 Tore - Gegen Manchester United musste Wayne Hennessey bereits die Gegentore 14 bis 17 in dieser Saison hinnehmen © getty 3/20 Mit null Toren und sieben Niederlagen aus sieben Partien legte Palace den schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Premier League hin © getty 4/20 DEUTSCHLAND - FC Köln: 1 Punkt, 2:15 Tore - Die Domstädter legten den drittschlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Bundesliga hin © getty 5/20 Auch Neuzugang Jhon Cordoba konnte die Offensivprobleme bislang nicht beheben und wartet noch auf sein erstes Ligator © getty 6/20 SPANIEN - FC Malaga: 1 Punkt, 4:16 Tore - Die Defensive der Andalusier um Miguel Torres musste gegen Sevilla bereits die Gegentore 15 und 16 der Saison hinnehmen © getty 7/20 ITALIEN - Benevento Calcio: 0 Punkte, 2:18 Tore - Der Aufsteiger präsentierte sich in den ersten sieben Partien der Saison nicht konkurrenzfähig © getty 8/20 Gegen Inter Mailand setzte es für den Provinzklub in der ersten Serie-A-Saison die siebte Niederlage im siebten Spiel © getty 9/20 FRANKREICH - FC Metz: 3 Punkte, 3:14 Tore - Bei lediglich drei Saisontoren hatten die Spieler des FC Metz in dieser Saison noch nicht oft Grund zum jubeln © getty 10/20 Auch PSG kannte kein Mitleid und schenkte dem Schlusslicht am 5. Spieltag fünf Treffer ein © imago 11/20 RUMÄNIEN - Juventus Bukarest: 4 Punkte, 7:23 Tore - Nach 13 Spieltagen stehen die Rumänen immer noch ohne Saisonsieg da © imago 12/20 ÖSTERREICH - SNK St. Pölten: 2 Punkte, 8:27 Tore - Auch nach zehn Spielen warten die Niederösterreicher noch auf den ersten Saisonsieg © imago 13/20 TSCHECHIEN - FC Zbrojovka Brünn: 4 Punkte, 6:17 Tore - Mit nur einem Sieg aus neun Partien ziert Brünn das Tabellenende der Het Liga © getty 14/20 NIEDERLANDE - Willem II Tilburg: 3 Punkte, 6:18 Tore - Immerhin konnten die Tilburger schon einen Sieg gegen den Tabellennachbarn Roda Kerkrade bejubeln © getty 15/20 NIEDERLANDE - Roda JC Kerkrade: 3 Punkte, 7:17 Tore - Roda Kerkrade hingegen konnte erst am siebten Spieltag den ersten Sieg feiern © getty 16/20 SCHOTTLAND - FC Kilmarnock: 3 Punkte, 5:13 Tore - Die drei Punkte gab es für die sieglosen Schotten aus Kilmarnock für drei magere Unentschieden © getty 17/20 SCHOTLLAND - Patrick Thistle: 3 Punkte, 8:16 Tore - Kilmarnock steht wenigstens nicht allein mit seiner Bilanz da - Die Jungs von Patrick Thistle gesellen sich gerne dazu © getty 18/20 TÜRKEI - Genclerbirligi Ankara: 4 Punkte, 7:16 Tore - Für die Hauptstädter aus Ankara gab es nach sieben Spielen nur einen Sieg und ein Unentschieden © getty 19/20 TÜRKEI - Osmanlispor FK Ankara: 4 Punkte, 9:17 Tore - Hand in Hand mit dem Stadtrivalen hat auch Osmanlispor nur 4 Punkte zu verbuchen © Facebook/@apollonsmyrnisfc 20/20 GRIECHENLAND - Apollon Smyrnis: 2 Punkte, 2:7 Tore - Nach sechs Spieltagen sind sieben Gegentore nicht völlig verkehrt - Im Sturm scheint es in Smyrnis aber noch zu hapern

Der Kader von Benevento Calcio

Position Spieler Benevento Calcio Torhüter Vid Belec, Alberto Brignoli, Riccardo Piscitelli Abwehr Luca Antei, Berat Djimsiti, Andrew Gravillon, Gianluca Di Chiara, Gaetano Letizia, Lorenzo Venuti, Bright Gyamfi Mittelfeld Raman Chibsah, Diego Cataldi, Ledian Memushaj, Nicolas Viola, Lorenzo Del Pinto, Achraf Lazaar Angriff Mamadou Kanoute, Amato Ciciretti, Vittorio Parigini, Cristiano Lombardi, Samuel Armenteros, Massimo Coda, George Puscas, Pietro Iemmello

Verletzungen bei Benevento Calcio

Andrea Costa (muskuläre Probleme)

Marco D'Alessandro (muskuläre Probleme)

Vorschau und Fakten zur Partie Juve gegen Benevento

Juve hat die beste Offensivabteilung der Serie A. Ganze 33 Treffer haben Higuain und Co. schon erzielt. Nur in der Saison 1933/34 hatten die Bianconeri nach elf Spielen mehr Tore auf dem Konto.

Juventus hat in 40 Partien am Stück in der Serie A getroffen. Ein weiterer Beweis für die potente Offensive der Turiner.

Nur Werder Bremen (3) hat in Europas Topligen weniger Tore erzielt als Benevento (4).

Gonzalo Higuain steht vor einem Jubiläum. Der Stürmer wird am Sonntag seine 50. Serie-A-Partie im Dress von Juve bestreiten. Bislang kommt er auf 30 Ligatore.