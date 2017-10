Napoli-Boss: Milan bereut Bonucci-Kauf

Serie A Juventus -

Lazio Serie A Roma -

Napoli Serie A Florenz -

Udinese Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta

Obwohl der AC Mailand im Sommer fast 200 Millionen in neue Spieler investiert hat, konnten die Rossoneri in dieser Saison bislang noch nicht überzeugen. Nicht nur Trainer Vincenzo Montella, sondern auch Königstransfer Leonardo Bonucci, der von Meister Juventus Turin kam, steht in der Kritik.

"Ich glaube, Milan bereut es bereits Bonucci gekauft zu haben", sagte Pierpaolo Marino vor der jüngsten Mailänder Pleite gegen die Roma bei Rai Sport. Der Napoli-Boss erklärte: "Montella wollte nicht zu einer Dreierkette wechseln, aber durch die Ankunft von Bonucci war er dazu gezwungen, seine Pläne zu ändern. Ich denke, wenn Massimiliano Mirabelli und Marco Fassone (Milans Sportchefs, Anm. d. Red.) die Uhr zurück drehen könnten, hätten sie die Bonucci-Ablöse in einen Top-Stürmer investiert."

Montella: "Fühle das Vertrauen jeden Tag"

Trainer Montella relativierte jedoch die aktuelle Lage des dreimaligen Champions-League-Siegers. "Die Tabelle und Zahlen sind nicht beängstigend", so der Italiener bei Premium Sport. Milan rangiert im Moment auf Platz sieben der Tabelle und hat bereits neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Napoli angehäuft.

Über seine eigene Situation sagte Montella: "Ich fühle das Vertrauen des Klubs jeden Tag."

Die Rufe der Fans nach einer Rückkehr des Ex-Bayern-Trainers Carlo Ancelotti waren nicht erst am Sonntag nach der 0:2-Pleite gegen den AS Rom laut geworden.