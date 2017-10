Höwedes zurück im Mannschaftstraining

Serie A Live Hellas Verona -

Das Debüt von Weltmeister Benedikt Höwedes beim italienischen Meister Juventus Turin rückt näher. Nach überstandener Oberschenkelverletzung nimmt der Abwehrspieler wieder am Mannschaftstraining teil.

"Endlich zurück im Training mit der Mannschaft. Ich kann es nicht erwarten, für Juventus zu spielen", schrieb der ehemalige Kapitän von Bundesligist Schalke 04 am Montagabend bei Facebook.

Bereits am Samstag hatte Juve-Coach Massimiliano Allegri in den italienischen Medien das mögliche Debüt des Verteidigers für das Heimspiel gegen Schlusslicht Benevento Calcio am kommenden Sonntag angekündigt.

Höwedes war Ende August aufgrund mangelnder Perspektiven unter Schalkes neuem Trainer Domenico Tedesco nach Turin gewechselt.

Allerdings ist der 29-Jährige seitdem beim Klub seines Weltmeister-Kollegen Sami Khedira wegen Verletzungsproblemen noch nicht zum Einsatz gekommen.