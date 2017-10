Lopez kehrt zu Cagliari zurück

Serie A Sampdoria -

Der Uruguayer Diego Lopez ist zum zweiten Mal Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio. Der 43-Jährige unterschrieb nach Angaben des Vereins einen Vertrag bis 2019. Lopez hatte den sardischen Klub bereits von 2012 bis 2014 gecoacht.

Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Genua hatte Cagliari am Dienstag seinen Trainer Massimo Rastelli entlassen. Der Klub war nach der dritten Niederlage in Folge auf Platz 14 abgerutscht. Rastelli hatte Cagliari 2016 in die Serie A geführt, nach dem Aufstieg landeten die Sarden auf dem elften Rang.

