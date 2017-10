Wo kann ich Udinese gegen Juve live sehen?

Serie A Live Atalanta -

Juventus Turin tritt am 9. Spieltag der Serie A bei Udinese Calcio an (So., 18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg möchte die Mannschaft von Sami Khedira wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zur Partie.

Nach dem turbulenten 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo und der Heimpleite am vergangenen Spieltag gegen Lazio Rom will Juve endlich wieder dreifach punkten. Gegen Udinese hat die Alte Dame acht der letzten zwölf Partien gewinnen können.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte sich Juventus bislang sehr stark: Ganze elf Tore erzielte die Mannschaft um Trainer Massimiliano Allegri vor dem Pausenpfiff - Liga-Topwert. Zudem traf Paul Dybala fünf Mal in sieben Spielen gegen den Gegner aus Friaul, wovon er drei vom Elfmeterpunkt und zwei direkt verwandelte Freistöße einnetzte.

Wann findet das Spiel statt?

Spiel Udinese Calcio - Juventus Turin Datum Sonntag, 22. Oktober 2017 Uhrzeit 18 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Auf DAZN könnt ihr neben der italienischen Liga eine Menge an weiterem Fußball per Online-Sportstreaming-Dienst live verfolgen. Außerdem zeigt DAZN auch die NFL, NBA, MLB, WTA und vieles mehr. Man kann sich einfach hier anmelden, der erste Monat ist dabei gratis, jeder weitere Monat kostet lediglich 9,99 Euro. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Natürlich bei SPOX. Hier geht es zum Liveticker des Spiels.

Verfügbarer Kader von Udinese Calcio

Position Spieler Udinese Torhüter Simone Scuffet, Albano Bizzarri, Davide Borsellini Abwehr Samir, Danilo, Bram Nuytinck, Gabriele Angella, Ifor Bubnjic, Pawel Bochniewicz, Giuseppe Pezzella, Ali Adnan, Silvan Widmer Mittelfeld Valon Behrami, Simone Pontisso, Jakub Jankto, Seko Fofana, Emil Hallfredsson, Gaspar Iniguez, Mak Varesanovic, Svante Ingelsson, Andrija Balic, Antonin Barak, Nicolas Garmendia Angriff Rodrigo de Paul, Ewandro, Ryder Matos, Riad Bajic, Kevin Lasagna, Stipe Perica, Maxi Lopez

Verletzungen bei Udinese

Trainer Luigi Delneri kann gegen Juventus fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der ehemalige Rechtsverteidiger von Austria Wien, Jens Stryger Larsen, steht mit einer leichten Blessur wohl nicht im Kader.

Verfügbarer Kader von Juventus Turin

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio Abwehr Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Alex Sandro, Stephan Lichtsteiner Mittelfeld Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Stafano Sturaro, Rodrigo Bentancur Angriff Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Verletzungen bei der alten Dame

Benedikt Höwedes muss nach wie vor verletzt passen. Er laboriert schon seit längerem an einer Oberschenkelzerrung, dürfte aber im laufe der kommenden Woche in den Kader zurückkehren. Außerdem ist in der Innenverteidigung auch Medhi Benatia angeschlagen, Mattia De Sciglio fehlt gegen Udinese ebenfalls, zudem muss auch Linksaußen Marko Pjaca passen.

Opta-Facts vor dem Spiel Juventus gegen Udinese