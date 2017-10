Wo kann ich Juve - Lazio live sehen?

Serie A Juventus -

Am 8. Spieltag der Serie A empfängt Juventus Turin Lazio Rom zum Spitzenspiel der Verfolger von Tabellenführer SSC Neapel. Es ist gleichzeitig das Duell der Top-Torjäger Ciro Immobile und Paulo Dybala. Mit einem Sieg kann Lazio zu Juve aufschließen. Die Alte Dame will ihrerseits zurück an die Spitze. SPOX sagt euch, was ihr über das Top-Duell wissen müsst, wo ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt und verrät euch, wo ihr einen Livestream zum Match findet.

Am vergangenen Spieltag verspielte Juventus Turin bei Atalanta Bergamo noch eine 2:0-Führung und kassierte somit den ersten Punktverlust in dieser Saison. In der Konsequenz verlor Juve die Tabellenführung an den SSC Neapel, der seinerseits einen neuen Start-Rekord der Serie A aufstellte.

Die Alte Dame will zurück an die Spitze. Die Voraussetzung dafür: Ein Sieg im Topspiel gegen Lazio Rom und ein Patzer von Napoli. Die Azzurri haben am Abend ebenfalls mit dem AC Milan einen schweren Gegner vor der Brust.

Lazio Rom dürfte hingegen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein ins Allianz Stadion reisen. Das 6:1 über Sassuolo war ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ein Sieg der Biancocelesti wäre gleichbedeutend mit dem Ende einer historischen Negativ-Serie: Lazio gewann keines der letzten 25 Ligaspiele gegen Juve.

Wann ist der Antoß von Juve gegen Lazio?

Spiel Juventus Turin - Lazio Rom Datum Samstag, 14. Oktober 2017 Uhrzeit 18.00 Uhr

Wo kann ich Juve gegen Lazio im Livestream sehen?

In Deutschland wird das Spitzenspiel der Serie A nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings bietet DAZN einen Livestream zum Spiel an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst, der zahlreiche Sportevents in Form von Livestreams überträgt. Dazu gehören neben Top-Duellen aus der Premier League, der Primera Division und der Ligue 1 auch alle Spiele der Serie A.

Außerdem hat sich DAZN einen Namen als "Home of the US-Sport" gemacht. Der Live-Streaming-Dienst überträgt Woche für Woche zahlreiche Begegnungen aus der NFL, NBA, MLB und NHL.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot nur 9,99 Euro im Monat. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo finde ich einen Liveticker zu Juve gegen Lazio?

Auf SPOX gibt es alle Spiele des 8. Spieltages in der Serie A im Liveticker. Zur Liveberichterstattung über Juventus Turin gegen Lazio Rom geht's hier entlang.

Der Kader von Juventus Turin

So langsam aber sicher lichtet sich das Lazarett bei der Alten Dame. Allerdings muss Benedikt Höwedes nach wie vor auf sein Debüt für Juve warten. Höwedes fällt mit einer Oberschenkelzerrung wochenlang aus. Auch Miralem Pjanic plagt sich mit muskulären Problemen und ist für das Spitzenspiel am Samstag gegen Lazio fraglich.

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny Abwehrspieler Medhi Benatia, Alex Sandro, Kwadwo Asamoah, Matti De Sciglio (fraglich), Stephan Lichtsteiner, Daniele Rugani Mittelfeldspieler Miralem Pjanic (fraglich), Stefano Sturaro, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur, Sami Khedira, Claudio Marchisio Stürmer Frederico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain

Gute Nachrichten erhält Trainer Massimiliano Allegri hingegen aus dem Mittelfeldzentrum. Dort sind Sami Khedira und Claudio Marchisio dem Vernehmen nach wieder fit und werden aller Voraussicht nach von Beginn an spielen. Im Angriff dürften Gonzalo Higuain und Paulo Dybala gesetzt sein.

Der Kader von Lazio Rom

Simone Inzaghi wird froh sein, dass sich sein Top-Stürmer in der WM-Qualifikation die Tore offensichtlich für den Liga-Alltag aufgespart hat. Ciro Immobile ist Lazios Lebensversicherung und aktuell in absoluter Höchstform. Neun Treffer in sieben Spielen sprechen Bände.

Position Spieler Lazio Rom Torhüter Thomas Strakosha, Federico Marchetti, Ivan Vargic, Guido Guerrieri Abwehr Stefan de Vrij, Bastos, Mauricio, Luiz Felipe, Stefan Radu, Dusan Basta, Adam Marusic, Patric Mittelfeld Lucas Leiva, Davide Di Gennaro, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Alessandro Murgia, Bruno Jordao, Abukar Mohamed, Senad Lulic, Luca Grecco, Christopher Oikonomidis, Luis Alberto Angriff Pedro Neto, Ciro Immobile, Felipe Caicedo, Filip Djordjevic, Simone Palombi, Brayan Perea

Allerdings scheint Inzaghi in Luis Alberto auch den passenden Partner für Immobile gefunden zu haben. Beim 6:1-Sieg über Sassuolo traf Alberto doppelt und erzielte einen herrlichen Freistoßtreffer. Alberto dürfte daher auch gegen Juve gesetzt sein.

Verzichten muss Inzaghi allerdings auf Jordan Lukaku (Oberschenkelverletzung), Felipe Anderson (Adduktorenverletzung) und Wallace (Wadenmuskelriss).

