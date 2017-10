Wo kann ich Milan - Juve live sehen?

Serie A AC Mailand -

Juventus Serie A AS Rom -

Bologna Serie A Benevento -

Lazio Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Serie A FC Turin -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Serie A Bologna -

Crotone Serie A Genua -

Sampdoria Serie A Inter Mailand -

FC Turin Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Serie A Atalanta -

SPAL Serie A Sassuolo -

AC Mailand

Der AC Mailand empfängt am 11. Spieltag der Serie A den Rekordmeister Juventus Turin. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri möchte in Mailand drei Punkte einfahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Mailand würde mit einer Niederlage den Blick auf internationale Plätze verlieren. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.



Nach zuvor vier Spielen ohne Sieg in der Serie A, konnte der AC Mailand am vergangenem Spieltag endlich wieder einen Dreier beim 4:1 Erfolg gegen Verona einfahren. Um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren, muss der AC gegen Juve versuchen vor Heimischer Kulisse etwas zählbares mitzunehmen.

Die alte Dame legte einen souveränen Saisonstart hin. Nach zehn Spielen verlor Juve nur ein einziges mal (2:1 gegen Lazio Rom) und steht trotzdem "nur" auf dem dritten Rang. Mit Lazio, Inter und Neapel, hat Juventus in dieser Saison gleich drei Kontrahenten auf Augenhöhe.

Wann findet Milan - Juve statt?

Partie AC Mailand - Juventus Turin Anpfiff Samstag, 28. Oktober um 18.00 Uhr Spielort San Siro, Mailand

Wo kann ich Milan - Juve im Livestream sehen?

Außer beim Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, bei dem zahlreiche internationale Fußballspiele der Serie A, Premier League, Ligue 1 und Primera Division im Livestream angeboten werden. Doch nicht nur Fußball wird im Livestream angeboten, auch Tennis, die US-Ligen, Darts uvm. kann live im Stream verfolgt werden. Starte jetzt deinen kostenlosen Probemonat, im Anschluss kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro.

Hier findest du das komplette DAZN-Programm für die Serie A.

Wo kann ich Milan - Juve im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 11. Spieltags der Serie A bietet SPOX auch zur Partie im San Siro einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader des AC Mailand

Position Spieler AC Mailand Torhüter Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Marco Storari Abwehr Ignazio Abate, Davide Calabria, Mateo Musacchio, Gabriel Paletta, Ricardo Rodriguez, Alessio Romagnoli, Cristian Zapata, Matteo Gabbia Mittelfeld Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Franck Kessie, Manuel Locatelli, Jose Mauri, Riccardo Montolivo, Hakan Calhanoglu, Niccolo Zanellato Angriff Fabio Borini, Patrick Cutrone, Andre Silva, Suso, Nikola Kalinic

Verletzungen und Sperren beim AC Mailand

Gabriel (Sperre)

Leonardo Bonucci (Rotsperre)

Gustavo Gomez (Rotsperre)

Jherson Vergara (Sperre)

Luca Antonelli (Museklverletzung)

Andrea Conti (Kreuzband)

Hachim Mastour (Sperre)

Der verfügbare Kader von Juventus Turin

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio Abwehr Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Alex Sandro, Stephan Lichtsteiner, Benedikt Höwedes, Mattia De Sciglio Mittelfeld Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Stafano Sturaro, Rodrigo Bentancur Angriff Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Verletzungen bei Juventus Turin

Medhi Benatia (Prellung am Fußgelenk)

Marko Pjaca (Kreuzband)

Vorschau aufs Spiel