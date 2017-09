Khedira zurück im Mannschaftstraining

Serie A AS Rom -

Sami Khedira ist zurück im Mannschaftstraining von Juventus Turin. Der deutsche Nationalspieler twitterte am Donnerstag ein Foto, das ihn mit Ball am Fuß im Juventus-Dress zeigt.

Damit könnte der 30-Jährige bereits im Stadtderby gegen den FC Turin am Samstag wieder im Kader stehen. Auch Bundestrainer Joachim Löw dürfte zum Abschluss der WM-Qualifikation am 5. Oktober in Belfast gegen Nordirland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan wieder mit Khedira planen können.

Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt Knieprobleme und verpasste dadurch die letzten drei Ligaspiele sowie die Begegnung in der Champions League beim FC Barcelona.