Spalletti: Icardi braucht Klausel wie Isco

Serie A Crotone -

Inter Mailand Serie A Florenz -

Bologna Serie A AS Rom -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Juventus Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Sampdoria Serie A Chievo -

Atalanta Serie A Genua -

Lazio Serie A Bologna -

Inter Mailand Serie A Benevento -

AS Rom Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Serie A AS Rom -

Udinese Serie A SPAL -

Neapel Serie A Juventus -

FC Turin Serie A Sampdoria -

AC Mailand Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Serie A Sassuolo -

Bologna Serie A Florenz -

Atalanta

Mauro Icardi von Inter Mailand hat mit starken Leistungen das Interesse von mehreren europäischen Top-Klubs geweckt. Doch in Mailand will man den argentinischen Stürmer unbedingt halten. Daher fordert Trainer Luciano Spalletti gegenüber Premium Sport: "Icardi sollte die höchstmögliche Klausel bekommen."

Der 24-Jährige verlängerte erst im vergangenen Oktober seinen Vertrag bis 2021, inklusive einer Ausstiegsklausel von 110 Millionen Euro. Doch für Spalletti ist diese Summe zu niedrig. "Er ist auf einem Level mit Isco (dessen Ausstiegsklausel bei Real Madrid beträgt 700 Millionen Euro, Anm. d. Red.) und allen anderen Top-Spielern", stellt der Italiener klar.

Icardi wechselte 2013 für 13 Millionen Euro von Sampdoria Genua zu Inter. Seither hat er in 149 Auftritten für die Nerazzurri 83 Tore erzielt. Auch in die neue Saison ist der Mittelstürmer prächtig gestartet. In drei Serie-A-Spielen gelangen ihm fünf Treffer.