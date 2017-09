Milan-Boss zählt Trainer Montella an

Serie A Udinese -

Nach den immensen Transferaufgaben und etlichen Neuzugängen im Sommer ist der AC Mailand nur mäßig in die neue Serie-A-Saison gestartet. Auch Klub-Boss Marco Fassone zeigt sich darüber sehr verärgert und zählt Mannschaft und Trainer Vincenzo Montella an. "Es muss sich schnell etwas ändern", forderte er bei Sky Sport 24.

Zuletzt verlor Milan am Wochenende gegen Sampdoria Genua. Fassone stellt dabei die Einstellung des Teams in Frage. "Sampdoria ist nicht auf unserem Niveau und wir müssen solche Partien auf eine andere Weise angehen. Mir hat das Auftreten nicht gefallen", so der Italiener wütend.

Laut der Gazzetta dello Sport zeigen sich die Bosse auch mit den Einsatzzeiten der beiden Neuverpflichtungen Hakan Calhanoglu und Andre Silva unzufrieden. Beide Spieler zählen unter Montella derzeit nicht zu den absoluten Stammspielern. Fassone und Sportdirektor Massimiliano Mirabelli seien darüber sehr verärgert, was sie dem Coach bereits mitgeteilt haben sollen.

Dem italienischen Medium zufolge soll zudem bereits über einen Montella-Nachfolger verhandelt werden. Als heiße Kandidaten gelten offenbar Chelsea-Coach Antonio Conte und Carlo Ancelotti vom FC Bayern München.