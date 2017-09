Juve und Torino im Derby della Mole

Serie A AS Rom -

Der 6. Spieltag der Serie A hat es in sich: In Turin steigt das 145. Derby della Mole zwischen Juventus Turin und dem FC Torino. Die Alte Dame geht noch ungeschlagen als Favorit in das Top-Duell mit dem Stadtrivalen. Spitzenreiter SSC Neapel reist derweil zum Sensationsaufsteiger SPAL. Inter Mailand ist hingegen vor heimischer Kulisse gegen den CFC Genua um Wiedergutmachung nach dem Remis gegen Bologna bemüht. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum Spieltag Begegnungen, Anstoßzeiten und den aktuellen Stand in der Tabelle.

Serie A, 6. Spieltag: Das Wichtigste in Kürze

Das Derby zwischen Juventus Turin ist eines der heißesten Spiele des Jahres in Italien. Vor der 145. Auflage des Derby della Mole spricht die Statistik eindeutig für die Alte Dame. 67 der bisherigen 144 Duelle entschied Juve für sich. Zudem ist Juve im eigenen Stadion seit 40 Spielen ungeschlagen und hat in der bisherigen Saison mit fünf Siegen aus fünf Spielen noch eine weiße Weste. Doch auch der Erzrivale startete mit elf Punkten aus fünf Spielen stark in die neue Saison.

Vor dem Derby kann der SSC Neapel Druck auf die punktgleiche Alte Dame ausüben. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger SPAL wäre Napoli zumindest für ein paar Stunden alleiniger Spitzenreiter der Serie A und sollte Juive gegen Torino patzen, wäre der SSC zum ersten Mal mit drei Punkten vorne

Kellerduell in Crotone: Der FCC empfängt Aufsteiger Benevento zum Krisengipfel. Kann Benevento in Crotone die ersten Serie-A-Punkte seiner Vereinshistorie holen?

Inter Mailand musste gegen den FC Bologna zum ersten Mal in der laufenden Saison Federn lassen. Nach dem Remis sollen gegen den CFC Genua endlich wieder drei Punkte her.

6. Spieltag: Livestream, Anstoßzeiten, Termine

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Sa., 23.09., 15 Uhr AS Rom Udinese DAZN SPOX Sa., 23.09., 18 Uhr SPAL SSC Neapel DAZN SPOX Sa., 23.09., 20.45 Uhr Juventus Turin US Sassuolo FC Turin DAZN SPOX So., 24.09., 12.30 Uhr Sampdoria Genua AC Mailand DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr Cagliari Chievo Verona DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr Inter Mailand CFC Genua DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr Hellas Verona Lazio Rom DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr FC Crotone Benevento DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr US Sassuolo FC Bologna DAZN SPOX So., 24.09., 20.45 Uhr AC Florenz Atalanta Bergamo DAZN SPOX



