Wo kann ich Sassuolo - Juve live sehen?

Duell der Enttäuschten in der Citta del Tricolore: Während Sassuolo Calcio noch ohne Sieg im Tabellenkeller der Serie A festhängt, steht Juventus Turin noch ohne Punktverlust und mit einer blütenweißen Weste an der Tabellenspitze. Die Klatsche beim FC Barcelona zum Auftakt der Champions League trübt die Stimmung bei der Alten Dame jedoch. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Infos zum Spiel und verrät euch, wo es einen Livestream zum Match gibt.

Die Vorzeichen vor einem Spiel in der Serie A könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Sassuolo Calcio hat in den bisherigen drei Partien lediglich einen Punkt ergattern können und steckt schon zum Start der neuen Spielzeit im Tabellenkeller fest. Juventus Turin hingegen wird bisher seiner Favoritenrolle gerecht und steht nach drei Siegen in drei Spielen an der Tabellenspitze.

Und doch ist die Stimmung bei der Alten Dame nicht die Beste: Am Dienstag unterlag Juve deutlich im Camp Nou dem FC Barcelona mit 0:3 und wurde dabei besonders von Lionel Messi im zweiten Durchgang vorgeführt. Gegen Sassuolo soll ein Sieg her, um zumindest in der Liga weiterhin an der Spitze zu bleiben.

Spiel Sassuolo Calcio - Juventus Turin Datum Sonntag, 17. September 2017 Uhrzeit 12.30 Uhr

Wo kann ich Sassuolo - Juve im Livestream sehen?

Abgesehen von der Streaming-Plattform DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen in Deutschland.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele werden auf DAZN übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

Neben der Premier League und der Primera Division ist die Serie A besonders prominent im DAZN-Programm vertreten. Alle zehn Partien des 4. Spieltags werden im Livestream übertragen. Darunter auch die Partie zwischen Sassuolo und Juve.

Wo kann ich Sassuolo - Juve im Liveticker verfolgen?

Neben den neun anderen Partien des 4. Spieltags in der Serie A findet ihr bei SPOX auch zu Sassuolo - Juve einen LIVETICKER.

Der Kader von US Sassuolo

Position Spieler Sassuolo Calcio Torhüter Andrea Consigli, Gianluca Pegolo Abwehrspieler Paolo Cannavaro, Francesco Acerbi, Timo Letchert, Frederico Peluso, Edoardo Goldaniga, Marcello Gazzola Mittelfeldspieler Claud Adjapong, Stefano Sensi, Luca Mazzitelli, Francesco Magnanelli, Pol Lirola, Simone Missiroli, Davide Frattesi, Alfred Duncan, Francesco Cassata, Davide Biondini Stürmer Diego Falcinelli, Domenico Berardi, Alessandro Marti, Antonino Ragusa, Matteo Politano

Während bei Juve das Lazarett gefüllt ist, kann Trainer Cristian Buchhi auf fast jeden Spieler in seinem Kader zurückgreifen. Lediglich Linksverteidiger Cristian Dell'Orco fällt bei Sassuolo noch bis Dezember mit einem Kreuzbandriss aus.

Die Probleme von Sassuolo liegen jedoch hauptsächlich im Offensivbereich. In drei Spielen kamen die Norditaliener bisher auf lediglich ein Tor und das erzielte Mittelfeldspieler Stefano Sensi.

Der Kader von Juve

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny Abwehrspieler Medhi Benatia, Alex Sandro, Kwadwo Asamoah, Matti De Sciglio, Stephan Lichtsteiner, Daniele Rugani Mittelfeldspieler Miralem Pjanic, Stefano Sturaro, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur Stürmer Frederico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain

Die Alte Dame geht am Stock: Juventus Turin und Trainer Massimiliano Allegri fehlen aktuell gleich mehrere Stammkräfte verletzt. Mario Mandzukic laboriert derzeit noch an einer Beinverletzung.

Im zentralen Mittelfeld fallen Sami Khedira und Claudio Marchisio weiterhin mit Knieverletzungen aus. In der Abwehr wird der angeschlagene Mattia De Sciglio voraussichtlich fit, während Giorgio Chiellini nach wie vor mit einem Wadenmuskelriss ausfällt.

Viel zu tun also für Allegri, der im Mittelfeldzentrum wohl wieder auf Miralem Pjanic und Blaise Matuidi setzen wird. Gonzalo Higuain und Paulo Dybala sind im Sturm ohnehin gesetzt.

Sassuolo - Juve: Der direkte Vergleich

Die letzte Niederlage von Juventus Turin bei US Sassuolo liegt bereits zwei Jahre zurück. Das 0:1 in Sassuolo war gleichzeitig auch die einzige Niederlage, die Juve jemals gegen Sassuolo kassierte. Sechs der acht Partien zwischen den beiden Teams entschied die Alte Dame für sich. Juve ist daher nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation der klare Favorit.