PSG: Bahebeck und Jese vor Absprung

Coppa Italia FC Turin -

Trapani Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Serie A Vitoria -

Avai Serie A Miniero -

Flamengo Serie A Juventus -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Neapel Serie A Atalanta -

AS Rom Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo

Spätestens seit dem spektakulären Neymar-Deal hat PSG ein Überangebot an Offensivspielern. Jean-Christophe Bahebeck und Jesescheinen nun vor einem Abgang zu stehen.

Die L'Equipe berichtet von konkreten Plänen der beiden Spieler den französischen Vizemeister noch in dieser Transferperiode zu verlassen. Am Mittwoch nahmen die beiden Offensivakteure bereits nicht am Training der Pariser teil.

An Bahebeck zeigt sich der holländische Erstligist FC Utrecht interessiert, der den Stürmer für ein Jahr ausleihen möchte. Jese wird hingegen beim AC Florenz als Neuzugang gehandelt.

Sportdirektor Carlos Freitas erklärte zwar, dass die Fiorentina noch kein Angebot für den Spanier abgegeben habe, wollte das kolportierte Interesse aber auch nicht dementieren.

Bereits in der vergangenen Saison waren beide Spieler mangels Perspektive an andere Vereine ausgeliehen. Jese war in der letzten Rückrunde bei UD Las Palmas in Spanien aktiv, Bahebeck bestritt die komplette Spielzeit bei Delfino Pescara in der italienischen Serie B.