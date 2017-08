Juve: N'Zonzi Ersatzkandidat zu Emre Can

Coppa Italia FC Turin -

Juventus Turin versucht Emre Can vom FC Liverpool zu verpflichten. Sollten die Reds den deutschen Nationalspieler nicht ziehen lassen, gilt offenbar Steven N'Zonzi vom FC Sevilla als Ersatzkandidat.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat der italienische Meister ein offizielles Angebot in Höhe von knapp 25 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an die Anfield Road übermittelt. Bislang konnten sich Can und Liverpool noch nicht über eine Verlängerung des 2018 auslaufenden Vertrags einigen.

Die am 31. August endende Transferperiode könnte für den Tabellenvierten der letzten Saison somit die letzte Möglichkeit sein, eine Ablöse für Can zu kassieren.

Sollte der Wechsel des Mittelfeldspielers nicht zu Stande kommen, wird Steven N'Zonzi vom FC Sevilla als Neuzugang bei Juventus gehandelt. Sevilla wolle bei dem Franzosen allerdings nicht auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verzichten.

N'Zonzi steht seit Juli 2015 in Andalusien unter Vertrag und kam seitdem 63 Mal in der Primera Division zum Einsatz.