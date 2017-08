Iturbe kehrt Roma den Rücken

Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Turin -

Sassuolo Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese

Juan Iturbe verlässt die Roma und wechselt zum mexikanischen Erstligisten Club Tijuana. Das bestätigte die Roma am Montagabend offiziell.

Die Mexikaner leihen den 24-Jährige vorerst für ein Jahr aus. Anschließend besteht eine Kaufpflicht für eine Ablöse in Höhe von über fünf Millionen Euro.

Iturbe wechselte im Sommer 2014 für 24,5 Millionen Euro von Hellas Verona in die italienische Hauptstadt. Dort kam er in den letzten drei Spielzeiten auf lediglich 68 Einsätze und war zwischenzeitlich an den AFC Bournemouth und den FC Turin ausgeliehen.