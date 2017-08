Alle Infos zur Supercoppa Italiana

Coppa Italia FC Turin -

In Italien wird der erste Titel vergeben. In der Supercoppa Italia treffen Juventus Turin und Lazio Rom aufeinander. Hier findest Du alle Infos zu Termin, Livestream, Liveticker, Siegern und Teams. Das Duell wird live auf DAZN übertragen.

Was ist die Supercoppa Italiana?

Die Supercoppa Italiana ist das Duell zwischen dem italienischen Meister und dem italienischen Pokalsieger. Sollte eine Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Pokal holen, tritt sie gegen den Verlierer des Pokalfinales an. Die Supercoppa Italiana wird seit 1988 jährlich ausgetragen. Die Ausgabe 2017 ist somit die 30.

Wann und wo findet der italienische Supercup statt?

Die Supercoppa Italiana wird am 13. August um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Olympiastadion in Rom. Nach drei Jahren im Ausland kehrt der Wettbewerb somit wieder nach Italien zurück. Im Ausland machte die Supercoppa bislang Station in den USA, Griechenland, China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wer ist Titelverteidiger der Supercoppa Italiana?

Aktueller Titelverteidiger ist der AC Milan. In der Supercoppa 2016 setzten sich die Rossoneri im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin durch. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Giorgio Chiellini erzielte in der 18. Minute die Führung für Juventus, Giacomo Bonaventura glich in der 38. Minute aus. Im Elfmeterschießen verschossen zunächst Gianluca Lapadula (Mailand) und Mario Mandzukic (Juventus). Nach Paulo Dybalas Fehlschuss verwandelte Mario Pasalic den entscheidenden Elfmeter.

Welche Teams spielen bei der Supercoppa Italiana 2017?

Juventus Turin : Die Alte Dame sicherte sich in der Saison 2016/17 sowohl die Meisterschaft als auch den Titel in der Coppa Italia. Somit sind die Turiner in der Supercoppa gesetzt.

: Die Alte Dame sicherte sich in der Saison 2016/17 sowohl die Meisterschaft als auch den Titel in der Coppa Italia. Somit sind die Turiner in der Supercoppa gesetzt. Lazio Rom: Als Verlierer des Finales der Coppa Italia sind die Hauptstädter der Gegner der Alten Dame.

Wo kann ich den italienischen Supercup im Livestream sehen?

In Deutschland und Österreich kann die Partie auf dem Streaming-Portal DAZN live verfolgt werden. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden.

Wo kann ich die Supercoppa Italiana im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an. Ab rund 30 Minuten vor Spielbeginn können dort alle wichtigen Informationen inklusive Live-Updates abgerufen werden.

Wie oft waren Juventus und Lazio schon im Supercup vertreten?

Für Juventus ist es bereits die 13. Teilnahme bei der Supercoppa Italiana. Sieben Mal konnte die Alte Dame dabei den Titel gewinnen und ist damit Rekordsieger (gemeinsam mit dem AC Milan). Die Römer sind zum siebten Mal dabei. Dabei feierten die Biancocelesti drei Titelgewinne.

Der Kader von Juventus Turin

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gianluigi Buffon Daniele Rugani Tomas Rincon Douglas Costa Wojciech Szczesny Medhi Benatia Miralem Pjanic Federico Bernardeschi Giorgio Chiellini Sami Khedira Juan Cuadrado Andrea Barzagli Claudio Marchisio Paulo Dybala Alex Sandro Stefano Sturaro Gonzalo Higuain Kwadwo Asamoajh Rodrigo Bentancur Mario Mandzukic Mattia de Sciglio Stephan Lichtsteiner

Der Kader von Lazio Rom

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Thomas Strakosha Stefan de Vrij Lucas Leiva Keita Balde Federico Marchetti Wallace Sergej Milinkovic-Savic Ricardo Kishna Wesley Hoedt Davide Di Gennaro Cristiano Lombardi Jordan Lukaku Marco Parolo Ciro Immobile Dusan Basta Senad Lulic Felipe Caicedo Adam Marusic Luis Alberto Filip Djordjevic Patric

Die bisherigen Finals der Supercoppa Italiana

Jahr Austragungsort Meister Ergebnis Pokalsieger / -finalist 1988 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 3:1 Sampdoria Genua 1989 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Inter Mailand 2:0 Sampdoria Genua 1990 Stadio San Paolo, Neapel SSC Neapel 5:1 Juventus Turin 1991 Stadio Luigi Ferraris, Genua Sampdoria Genua 1:0 AC Parma 1992 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 2:1 AC Parma 1993 Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington, D.C. AC Mailand 1:0 Torino Calcio 1994 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 1:1 n. V., 4:3 i. E. Sampdoria Genua 1995 Stadio delle Alpi, Turin Juventus Turin 1:0 AC Parma 1996 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 1:2 AC Florenz 1997 Stadio delle Alpi, Turin Juventus Turin 3:0 Vicenza Calcio 1998 Stadio delle Alpi, Turin Juventus Turin 1:2 Lazio Rom 1999 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 1:2 AC Parma 2000 Olympiastadion, Rom Lazio Rom 4:3 Inter Mailand 2001 Olympiastadion, Rom AS Rom 3:0 AC Florenz 2002 Stadion des 11. Juni, Tripolis Juventus Turin 2:1 AC Parma 2003 Giants Stadium, East Rutherford Juventus Turin 1:1 n. V., 5:3 i. E. AC Mailand 2004 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand AC Mailand 3:0 Lazio Rom 2005 Stadio delle Alpi, Turin Juventus Turin 0:1 Inter Mailand 2006 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Inter Mailand 4:3 n. V. AS Rom 2007 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Inter Mailand 0:1 AS Rom 2008 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Inter Mailand 2:2 n. V., 6:5 i. E. AS Rom 2009 Nationalstadion, Peking Inter Mailand 1:2 Lazio Rom 2010 Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Inter Mailand 3:1 AS Rom 2011 Nationalstadion, Peking AC Mailand 2:1 Inter Mailand 2012 Nationalstadion, Peking Juventus Turin 4:2 n. V. SSC Neapel 2013 Olympiastadion, Rom Juventus Turin 4:0 Lazio Rom 2014 Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Doha Juventus Turin 2:2 n. V., 5:6 i. E. SSC Neapel 2015 Shanghai-Stadion, Shanghai Juventus Turin 2:0 Lazio Rom 2016 Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Doha Juventus Turin 1:1 n. V., 3:4 i. E. AC Mailand 2017 Olympiastadion, Rom Juventus Turin Lazio Rom

Wer ist Rekordsieger der Supercoppa Italiana?

Juventus Turin und der AC Mailand sind mit jeweils sieben Titeln Rekordsieger der Supercoppa. Mit einem Sieg gegen Lazio würde sich Juve also zum alleinigen Rekordhalter krönen. Lazio liegt mit drei Siegen auf dem vierten Platz in der Bestenliste und würde diesen auch mit einem weiteren Titel inne haben.