Mittelfeldspieler Wesley Sneijder von Galatasaray will offenbar zurück in die Serie A und befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem AC Mailand.

Wie Sky Sport Italia berichtet, befindet sich der Berater des Niederländers aktuell zu Sondierungsgesprächen in Italien. Ob die Rossoneri den mittlerweile 33-Jährigen unter Vertrag nehmen wollen, ist derzeit noch offen. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Der Vize-Weltmeister von 2010 lief bereits zwischen 2009 und 2013 für Inter Mailand in der Serie A auf. Sein Vertrag in Istanbul ist noch bis 2018 datiert.