Juve eröffnet gegen Cagliari

International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Mi 19:45 Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende 1. HNL So 19:00 Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores Mi 02:45 River Plate -

Guarani J1 League Mi 12:00 Shimizu -

Osaka J1 League Mi 12:00 Kobe -

Kashima League Cup Mi 20:45 Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Do 00:15 Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Do 02:00 Sevilla -

AS Rom

Sami Khedira bestreitet mit Juventus Turin am 19. August das Auftaktspiel der Saison 2017/18 in der italienischen Serie A. Im Turiner Allianz Stadium tritt der Rekordmeister gegen Cagliari an. Am 20. August finden alle Begegnungen um 20.45 Uhr statt. Montag folgt das Duell Crotone gegen den AC Milan.

Am ersten Spieltag kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und dem AC Florenz - für den neuen Trainer der Florentiner, Stefano Pioli, ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

"Es ist eine große Ehre für mich, mit Florenz im San-Siro-Stadion zu debütieren. Wir müssen uns für den Saisonstart gut vorbereiten", sagte Pioli.