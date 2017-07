Buffons Unverständnis über Transfermarkt

UEFA Europa League Sturm Graz -

Gianluigi Buffon von Juventus Turin steht den Entwicklungen auf dem Transfermarkt äußert kritisch gegenüber. Besonders über die kolportierten Ablösesummen zeigt er sich verwundert. Einige Summen seien völlig "willkürlich", erklärt der 39-Jährige gegenüber der Gazzetta dello Sport.

Besonders um Neymar vom FC Barcelona und Kylian Mbappe von der AS Monaco gibt es diesen Sommer viele Spekulationen. Der Brasilianer wird mit einem Wechsel für 220 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Für Mbappe stehen 180 Millionen Euro im Raum. Für Buffon sind diese Summen unverständlich: "Es klingt alles falsch. Ich kann die Parameter für die Bewertung eines Spielers nicht mehr verstehen. Es ist alles sehr willkürlich."

"Warum ist Neymar 220 Millionen Euro und nicht 600 Millionen Euro wert?", ergänzt der italienische Torhüter. "Mein Großvater sagte immer: Aufpusten und aufpusten, aber der Ballon wird trotzdem immer platzen".

Auch die Dominanz von Juventus wird in diesem Sommer herausgefordert. Ligarivale AC Mailand investierte bereits über 200 Millionen Euro für neue Spieler. "Ich denke, sie werden Konkurrenten sein, weil sie so viel Geld ausgegeben haben", so Buffon.