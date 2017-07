Juventus will für Florenz-Stürmer Bernardeschi

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce

Goal-Informationen zufolge hat Juventus Turin mit 40 Millionen Euro ein erstes Angebot in Richtung AC Florenz und Flügelspieler Federico Bernardeschi abgegeben. Dem 23-Jährigen soll beim italienischen Meister ein Fünfjahresvertrag angeboten werden.

In Florenz groß geworden, abgesehen von einem kurzen Leih-Intermezzo beim FC Crotone, will Bernardeschi nach eigenen Angaben den Verein in Richtung Juventus verlassen. Dort soll im auch angeboten worden sein, die legendäre Nummer Zehn, die zuvor Michel Platini, Alessandro Del Piero und Paul Pogba tragen durften, zu bekommen.

Da der Flügelspieler bei der Viola noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, hofft Florenz auf eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro. Für Florenz lief Bernardeschi 93-mal auf und traf dabei 23-mal. Darüber hinaus lieferte er 13-mal eine Vorlage.