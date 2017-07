Calhanoglu bestätigt Milan-Wechsel

Erlebe

Der Wechsel von Hakan Calhanoglu von Bayer Leverkusen zum AC Milan ist so gut wie perfekt. "Ich bin auf dem Weg nach Mailand, um meinen Vertrag zu unterschreiben", sagte der 23-Jährige am Sonntag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor steht noch die sportmedizinische Untersuchung an.

"Ich möchte mich bei Bayer Leverkusen, dem Management und den Fans für tolle drei Jahre bedanken und freue mich nun auf die neue Herausforderung", sagte Calhanoglu weiter. Die Ablöse soll rund 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen.

Calhanoglu wäre nach Mateo Musacchio, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez, Andre Silva und Fabio Borini der fünfte namhafte Neuzugang der Rossoneri in diesem Sommer.

Der ehemalige Hamburger war zuletzt vom Weltverband FIFA für vier Monate gesperrt worden. Der Mittelfeldspieler musste wegen eines Verstoßes gegen die Transferrichtlinien im Jahr 2011 fast die gesamte Rückrunde aussetzen, zudem erhielt er eine Geldstrafe von 100.000 Euro. Darüber hinaus verzichtet er freiwillig für die Dauer seiner Sperre auf sein Gehalt.

Calhanoglu war trotz eines von seinem Vater unterschriebenen Vertrages beim türkischen Erstligisten Trabzonspor zum Karlsruher SC gewechselt.