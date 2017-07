Bildungsministerin appelliert an Donnarumma

Erlebe

Gianluigi Donnarumma sorgte mit seiner Entscheidung, lieber in den Urlaub nach Ibiza zu fliegen, anstatt seine Abschlussprüfung abzulegen, für großen Aufruhr in Italien. Nun hat sich Valeria Fedeli, Bildungsministerin in Italien, in einem offenen Brief an den Torhüter des AC Mailand gewandt.

"Ich hoffe wirklich, dass Du nächstes Jahr in Ruhe und mit Hingabe Deinen Abschluss machst. Ich verurteile Deine Entscheidung nicht. Ich hoffe nur, dass Du zeigst, dass Top-Sportler auch gute Schüler sein können. Hör nicht auf mit der Schule!", so die Worte, die die Gazzetta dello Sport veröffentlichte.

Donnarumma besucht eine spezielle Schule, an welcher er seinen Abschluss ein Jahr früher als gewöhnlich ablegen durfte. Im kommenden Sommer wird er erneut die Möglichkeit haben, diesen abzulegen. Diese Sonderregelung wurde ihm für den Fall eines Wechsels ins Ausland gewährt. Im kommenden Sommer wird er allerdings aller Voraussicht nach an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen.