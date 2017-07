AS Rom kurz vor Verpflichtung von Ünder

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Donezk -

Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife

Der Wechsel von Youngster Cengiz Ünder von Basaksehir in die Serie A zu AS Rom steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das verriet sein Berater Ömer Uzun am Freitagmorgen.

"Roma war das richtige Projekt für beide, für Cengiz und für Basaksehir. Ein großer Faktor bei der Wahl für Rom war Monchi (Sportdirektor von AS Rom). Rom wollte Cengiz direkt für die erste Mannschaft haben", sagte Uzun gegenüber beIN Sports Türkei.

Der 20-Jährige wurden Medienberichten zufolge auch heftig von Trainer Pep Guardiola und Manchester City umworben. Der Klub aus der Premier League zog aber nun offenbar den Kürzeren. "Manchester City wollte mit Freiburg kooperieren", erklärte Uzun die Beweggründe. Hätte sich sein Klient für einen Wechsel für die Skyblues entschieden, wäre er wohl zuerst ausgeliehen worden. Eine direkte Arbeitserlaubnis für Großbritannien hätte er nicht bekommen.

Ünder war in der abgelaufenen Saison ein Erfolgsgarant der erfolgreichen Saison von Basaksehir. In wettbewerbsübergreifend 43 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler neun Tore und gab sieben Vorlagen. Sein Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2021.