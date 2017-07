Kehrtwende bei Donnarumma

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Der italienische Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma macht einen Rückzieher und startet neue Verhandlungen mit seinem Klub AC Mailand wegen einer Vertragsverlängerung über 2018 hinaus. Nach heftigen Fanprotesten will Donnarummas Berater, Mino Raiola, wieder Gespräche mit dem Milan-Management aufnehmen. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Montag.

Der Teenager gilt als großer Hoffnungsträger bei den Lombarden, in der Squadra Azzurra und legitimer Nachfolger von Nationalmannschafts-Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon von Juventus Turin. Raiola hatte ein bisheriges Angebot Milans auf Vertragsverlängerung abgelehnt.

Champions-League-Sieger Real Madrid ist angeblich an der Verpflichtung des Talents interessiert. Fans hatten Donnarumma wegen seiner Wechselplänen "Verrat" vorgeworfen. Der Keeper hatte am 25. Oktober 2015 mit Milan in der Serie A debütiert.