Bucchi: Neuer Trainer von Sassuolo

Dienstag, 20.06.2017

Der 40-Jährige, der in der letzten Saison den Zweitligisten Perugia Calcio trainiert hatte, ersetzt Eusebio Di Francesco, der vergangene Woche zu AS Rom gewechselt war. Bucchi wird am Mittwoch als neuer Sassuolo-Coach offiziell vorgestellt.

Cristian Bucchi im Steckbrief