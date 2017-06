AC Mailand: Medizincheck bei Silva

Montag, 12.06.2017

Eingefädelt hat den Deal Starberater Jorge Mendes, der seinen Schützling unbedingt in einer stärkeren Liga sehen wollte. Zudem plagen Porto finanzielle Probleme, weswegen Silva für deutlich weniger als die vertraglich festgeschriebenen 60 Millionen Euro Ablöse wechseln darf.

Die Verpflichtung ist bereits der vierte Deal Milans binnen kurzer Zeit: Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez und Franck Kessie wurden bereits geholt und das Ziel des Klubs ist klar: Mit neuen Spielern und neuen Investoren wird die Rückkehr in die Champions League angestrebt.

Silva selbst konnte in der Liga NOS in dieser Saison in 32 Spielen 16 Tore erzielen und war somit der beste Torschütze des portugiesischen Vize-Meisters.

Andre Silva im Steckbrief