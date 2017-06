Milan-Legende Maldini feiert Tennis-Debüt

Sonntag, 18.06.2017

Maldini gewann zusammen mit seinem Partner Stefano Landonio die Qualifikation für das ATP-Turnier in Mailand. Beide werden als Doppel in dem am 26. Juni beginnenden Wettbewerb an den Start gehen.

Die Milan-Legende habe nach ihrem Karriereende die Leidenschaft für diesen Sport entdeckt. "Ich spiele jetzt Tennis. Ich liebe es. Es ist ein harter, aber toller Sport", so der frühere Verteidiger in einem Interview mit Sport360 2015.

Der Italiener beendete 2009 seine aktive Laufbahn. Für die Mailänder bestritt er 904 Spiele und gewann siebenmal die italienische Meisterschaft. Zudem krönte er seine Karriere mit drei Triumphen in der Champions League und zwei Titeln im Europapokal der Landesmeister.

Paolo Maldini im Steckbrief