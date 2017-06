Juventus lockt Bernardeschi

Erlebe

deinen Sport

live Segunda División Mi Live Teneriffa -

Getafe (Finale Hinspiel) Serie A Do 02:00 Botafogo -

Vasco da Gama Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense

Champions-League-Finalist Juventus Turin macht bei seinem Werben um Fiorentinas Offensiv-Star Federico Bernardeschi offenbar ernst. Nach Informationen von Goal ist die Alte Dame bereit, eine große Summe Geld für den italienischen U21-Nationalspieler auf den Tisch zu legen.

Demnach bereiten die Verantwortlichen ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen für den Linksfuß vor. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.

Der Vertrag des Angreifers in Florenz läuft noch bis zum Jahr 2019. Bernardeschi, der zurzeit bei der U21-EM in Polen weilt, soll eine Verlängerung wohl nicht in Betracht ziehen.

In der abgelaufenen Saison war er in 32 Spielen in der Serie A für elf Tore selbst verantwortlich und bereitete vier weitere vor.