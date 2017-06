Buffon: "Für mich ist das eine große Motivation"

Sonntag, 11.06.2017

"Dieses könnte mein letztes Jahr sein und ich würde gerne weiterhin eine wichtige Rolle spielen", verkündete er gegenüber Journalisten. "Es soll ein Jahr sein, in welchem wir den Buffon sehen, der großen Wert auf das kleinste Detail legt und seine Spuren hinterlässt. Um das zu schaffen, muss ich wichtig sein. Dafür werde ich nächstes Jahr arbeiten", gab er sich kämpferisch.

Zuletzt wurde über einen Wechsel von Arsenal-Keeper Szczesny in den Piemont spekuliert, in der Nationalmannschaft sitzt dem Routinier zudem mit Gianluigi Donnarumma ein großes Talent im Nacken. Der Weltmeister von 2006 freut sich über die neue Konkurrenz: "Es stimmt, dass Juve Szczesny will und bei Italien gibt es auch gute Spieler wie Donnarumma. Für mich ist das eine große Motivation. Ich will meinen Platz trotz meines Alters behalten. Wenn mich einer der beiden irgendwann verdrängt hat, dann weil er es sich verdient hat, und nicht, weil ich ihm etwas geschenkt habe."

Buffon gab sein Profidebüt im Jahre 1995 für Parma. Seitdem lief er insgesamt 619-Mal in der Serie A auf. Für die Squadra Azzura absolvierte er bisher 168 Partien.

Gianluigi Buffon im Steckbrief