Juventus: Matteo Darmian als Alves-Ersatz

Dienstag, 20.06.2017

Juve hat derweil eine Liste mit potenziellen Nachfolgern für Alves erstellt und der Name Darmians steht dort ganz oben. Der italienische Nationalspieler (30 Einsätze für die Squadra Azzurra), der sowohl rechts als auch links in der Viererkette aufgeboten werden kann, hat in seinen zwei Jahren bei United den Sprung zum Stammspieler nicht geschafft.

Erst in den letzten Monaten avancierte er unter Jose Mourinho zu einer Stütze und lieferte unter anderem im Europa-League-Endspiel gegen Ajax Amsterdam eine starke Vorstellung ab.

United steht einem Verkauf des 27-Jährigen in diesem Sommer dennoch offen gegenüber, schließlich plant der englische Rekordmeister erneut einen größeren Kaderumbau, um in der kommenden Saison die Meisterschaft in der Premier League anzugreifen.

Darmian steht bei United noch bis 2019 unter Vertrag. Vor seinem 18-Millionen-Euro-Wechsel im Jahr 2015 spielte er vier Jahre lang für Juves Lokalrivalen Torino. Seine anderen Stationen in der Serie A waren Milan und Parma.

Matteo Darmian im Steckbrief