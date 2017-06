Donnarumma schlägt Vertragsverlängerung aus

Donnerstag, 15.06.2017

"Mino Raiola hat mir die Entscheidung Donnarummas mitgeteilt, seinen Vertrag beim AC Milan nicht zu verlängern. Es ist eine finale Entscheidung des Spielers", so Fassone.

"Vor zehn Tagen haben wir dem Spieler ein wichtiges Angebot unterbreitet. Der Spieler hat unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren seine Entscheidung getroffen und entschieden, das Angebot nicht anzunehmen und seine Beziehung zum AC Milan am 30. Juni 2018 zu beenden."

Donnarumma hatte in der Saison 2015/16 die Position des Stammtorhüters eingenommen und stand in der vergangenen Saison bei allen 38 Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz. Seit Monaten soll er heißumworben sein. Manchester United und Juventus Turin sind nur zwei Top-Klubs, die mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Gianluigi Donnarumma im Steckbrief