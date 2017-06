Benevento schafft den Durchmarsch

Freitag, 09.06.2017

Im Finale der Aufstieg-Playoffs setzte sich der Verein aus der 60.000-Einwohner-Stadt nahe Neapel gegen den Rivalen FC Carpi durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Benevento das Rückspiel am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0).

Das Tor des Tages erzielte George Puscas in der 32. Minute.

Benevento gewinnt Aufstiegsrelegation

Zuvor hatte Benevento den AC Perugia in der Aufstiegsrelegation besiegt. In der Saisontabelle schloss Benevento nur auf Rang fünf ab. In Italien wird aber der dritte Aufsteiger in zwei Playoff-Runden ermittelt. Die sechs Mannschaften von Platz drei bis acht spielen den letzten Serie-A-Teilnehmer aus.

Neben Benevento steigen SPAL Ferrara und Hellas Verona in Italiens Oberhaus auf. Aus der Serie A steigen Empoli, Palermo und Pescara ab.

So lief die Aufstiegsrelegation in der Serie B