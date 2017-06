Medien: Rom verhandelt über Kasdorp-Transfer

Montag, 19.06.2017

Der 22-Jährige, der einer der Schlüsselspieler in der Meister-Saison der Niederländer war, hat bei Feyenoord einen Vertrag bis 2021. Karsdorp konnte in der letzten Spielzeit in 42 Spielen ein Tor und sieben Vorlagen verbuchen.

Zuletzt hatte die Roma bereits den mexikanischen Abwehrspieler Hector Moreno vom niederländischen Topklub PSV Eindhoven verpflichtet.

