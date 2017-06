Geht Belotti zu Milan?

Freitag, 02.06.2017

Belotti erzielte wettbewerbsübergreifend 28 Tore in 38 Spielen für Torino, während er für seine Nationalmannschaft in sieben Partien drei Tore schoss, seitdem er im letzten Jahr sein Debüt gab. Seine bemerkenswerten Zahlen in den letzten Monaten soll auch Vereine wie Chelsea, Arsenal und Manchester United auf den Plan gerufen haben.

Der Italiener hat Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag, die nur für Vereine außerhalb der Serie A gültig ist. Der im Dezember 2016 unterschriebene Kontrakt Belottis läuft bis 2021.

Andrea Belotti im Steckbrief