Khedira fehlt Juventus wohl länger als gedacht

Samstag, 13.05.2017

Khedira wird nach Angaben seines Trainers die Spiele gegen Rom und Crotone verpassen und auch im Coppa-Italia-Finale gegen Lazio Rom nicht spielen können. Selbst der Einsatz im Champions-League-Finale Anfang Juni sei noch ungewiss. "Dass Khedira im Coppa-Italia-Finale oder gegen Crotone spielt, ist unmöglich. Wir werden Tag für Tag sehen, wie es mit dem Finale in der Champions League aussieht", verkündete Allegri die schlechte Nachricht.

Sami Khedira verletzte sich im Champions-League-Halbfinale gegen die AS Monaco und musste bereits nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Kurz danach gab der 30-Jährige eigentlich via Social Media Entwarnung und wollte in den eintscheidenden Spielen wieder mit Juventus angreifen.

Sami Khedira im Steckbrief