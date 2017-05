Wegen Dybala: Zweitligist ändert Anstoßzeit

Freitag, 26.05.2017

Ursprünglich war die Zweitligapartie zwischen Instituto und Central Cordoba für 15 Uhr Ortszeit angesetzt. Da zu gleicher Zeit am 3. Juni allerdings Dybala in Cardiff um den Titel in der Königsklasse kämpft, fängt man nun erst um 19 Uhr Ortszeit, nach Abpfiff des CL-Endspiels, an.

Dybala hatte Instituto 2012 in Richtung Palermo verlassen. Im Sommer 2015 war der 23-jährige Angreifer schließlich für 40 Millionen Euro zu Juventus gewechselt.

