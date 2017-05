Bonucci warnt vor Monaco: "Wie Atalanta"

Montag, 01.05.2017

Mit 2:2 trennten sich Atalanta und Juventus am Wochenende. Die Turiner haben mit Monaco einen schweren Brocken vor sich, was Verteidiger Bonucci dazu anregt, das Team zur Vorsicht zu ermahnen. "Monacos Eigenschaften ähneln denen von Atalanta", stellte er im Anschluss an die Liga-Partie fest.

Demnach habe Bergamo eine ebenso "unberechenbare Jugend, großartiges Tempo sowie eine enorme Physis" auf dem Platz wie Monaco. Besonders auf das "offensive Quartett", müsse man in den Partien gegen beide Mannschaftn achten, so Bonucci bei RaiSport.

Zwei Auswärtstore wie gegen Atalanta wären für Juventus am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) jedoch wohl ein annehmbares Ergebnis. Das Rückspiel findet schließlich am 9. Mai statt. In der Liga hält Juventus sich trotz Remis weiterhin an der Spitze.

