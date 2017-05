Buffon: Juve verlor ein "großartiges Talent"

Samstag, 06.05.2017

Der Mittelstürmer konnte sich in seiner Anfangszeit in der spanischen Hauptstadt nicht durchsetzen. So wechselte er 2014 zu Juve. Dort schlug der 24-Jährige auf Anhieb ein. In seiner ersten Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend 15 Tore in 46 Spielen. 2016 lockten die Madrilenen Morata wieder zurück in seine alte Heimat.

"Er war ein Typ, den ich sehr gern hatte", erinnert sich Buffon an die gemeinsame Zeit zurück. "Sein Wechsel zu Real war für mich eine Enttäuschung, weil Juve ein großes Talent verloren hatte", sagt der 39-Jährige gegenüber Real Madrid TV. Der Keeper der Turiner trauert seinem einstigen Mannschaftskameraden hinterher: "Er könnte einer der besten Männer bei Juventus sein."

In ihrer gemeinsamen Zeit in Italien holten Morata und der Weltmeister von 2006 zwei Mal das Double aus Pokal und Meisterschaft.

Alvaro Morata im Steckbrief