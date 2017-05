Nach CL-Halbfinale: Inter trifft sich mit Simeone

Montag, 01.05.2017

Bei diesem soll dem Argentinier ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro bei den Mailändern unterbreitet werden. Zusätzlich soll er als Trainer der Nerazzuri mit großen Freiheiten in der Transferplanung ausgestattet werden.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bei einem Triumph in der Königsklasse sähe Simeone seine Arbeit bei den Rojiblancos als vollendet an. Bereits in der Vergangenheit betonte der frühere Inter-Spieler, dass er eines Tages gerne als Trainer ins San Siro zurückkehren würde. Darüber hinaus gilt Javier Zanetti, der Vize-Präsident des Champions-League-Siegers von 2010, als enger Freund des Atletico-Trainers.

Diego Simeone im Steckbrief