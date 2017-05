Auch Pochettino Kandidat bei Inter?

Donnerstag, 11.05.2017

Dies besagen Informationen von Sky Sport Italia.

Zuvor kreisten bereits die Namen Antonio Conte (FC Chelsea), Diego Simeone (Atletico Madrid) und Luciano Spalletti (AS Rom) umher.

Der neue technische Koordinator Walter Sabatini verbrachte viel Zeit in London in den vergangenen Monaten und wurde auch mit einem Job bei den Spurs in Verbindung gebracht.

Auch mit Conte soll sich Sabatini Ende April bereits zum Essen getroffen haben.

Pochettino arbeitet seit 2014 bei Tottenham und besitzt in Nord-London noch einen Vertrag bis 2021.

