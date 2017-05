Ravanelli: Buffon verdient Ballon d'Or

Montag, 29.05.2017

"Er (Ronaldo, Anm. d. Red.) ist außergewöhnlich, aber Buffon ist derjenige, der sich den Preis in dieser Saison am meisten verdient hat. Viel mehr als Ronaldo", so der 48-Jährige gegenüber AS. "Gigi spielt eine beeindruckende Saison für sein Alter. Cristiano ist ein großartiger Spieler, aber er hat schon genug Ballons d'Or."

Für die Zukunft hat er ebenfalls einen Juventus-Spieler für den begehrten Preis im Blick: "Paulo Dybala hat das Potenzial, in der Zukunft den Ballon d'Or zu gewinnen", meinte Ravanelli.

Für das Finale der Königsklasse tippt er ebenfalls auf seinen Ex-Verein. Dabei ist es für ihn nicht das gewünschte Endspiel: "Juve hat es sich verdient, dabei zu sein, aber denkt daran, wie Real gegen Bayern München weitergekommen ist. Alle haben es gesehen. Sie sind ein starkes Team, aber die Entscheidungen des Schiedsrichters haben das Spiel beeinflusst."

Ravanelli spielte während seiner aktiven Karriere zwischen 1992 und 1996 für Juventus Turin und erzielte dabei 56 Treffer in 151 Pflichtspielen.

