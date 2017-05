Dzeko erreicht gegen Milan besondere Tormarke

Montag, 08.05.2017

Seit Enrique Guaita in der Saison 1934/35 war es keinem Roma-Stürmer gelungen, mehr als 26 Tore in einer Saison erzielen. In der Serie A führt der Ex-Wolfsburger Dzeko mit seinen Treffern zudem noch die Torschützenliste an.

Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2015 von Manchester City in die italienische Hauptstadt und startet in dieser Saison so richtig durch.

Edin Dzeko im Steckbrief