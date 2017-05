Aufgehängte Puppen als Drohung für drei Spieler

Freitag, 05.05.2017

Noch ist unklar, wer für das Ganze verantwortlich ist. Es könnte sich um wütende Roma-Fans handeln oder um Lazio-Ultras, die für ähnliche Aktionen bekannt sind.

Zusätzliche Brisanz erhält der Vorfall, da erst am Donnerstag das italienische Parlament ein neues Gesetz abgesegnet hat, das regelt, inwieweit sich Personen in ihrem Zuhause gegen Einbrecher in Notwehr verteidigen dürfen. Über diese Thematik wird aktuell in Italien heiß diskutiert.

