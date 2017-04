Medien: Ehefrau blockt Mertens-Verlängerung

Mittwoch, 12.04.2017

Wie die Tuttosport berichtet, will Mertens seinen 2018 auslaufenden Vertrag in Neapel bis 2022 verlängern. Der Belgier habe sich bereits mit Präsident Aurelio de Laurentiis geeinigt, es würden nur noch Details zu klären sein, so der Bericht.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Einen plötzlichen Strich durch die Rechnung scheint jedoch Mertens' Frau zu machen. Diese möchte offenbar nicht in Neapel bleiben und drängt auf einen Wechsel. Damit seien die Gespräche zwischen Klub und Spieler vorerst auf Eis gelegt - mancher Interessent beobachte die Situation genau.

Alle News zum SSC Neapel