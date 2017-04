Das Beste kommt zum Schluss

Donnerstag, 06.04.2017

FC Empoli - Delfino Pescara (Sa., 15 Uhr live auf DAZN)

Atalanta Bergamo - US Sassuolo (Sa., 18 Uhr live auf DAZN)

Juventus Turin - Chievo Verona (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN)

Gegen Chievo will die Alte Dame den nächsten Schritt zur sechsten Meisterschaft in Folge machen und damit ihre beeindruckende Heimserie ausbauen. Die letzten 31 Spiele im Juventus Stadium konnte das Team um Kapitän Gianluigi Buffon für sich entscheiden und stellte damit bereits einen Rekord in der Serie A auf.

Gegen die mit einem Schnitt von über 31 Jahren älteste Mannschaft der Liga will Juve-Superstar Gonzalo Higuain endlich seine Torflaute in der Liga beenden. Seit fünf Serie-A-Spielen wartet der Rekordeinkauf auf einen Treffer.

Die Alte Dame ist der Angstgegner von Chievo. Erst einmal konnte man die Bianconeri besiegen. Auch die Gegentorstatistik sieht erschreckend aus, nur gegen den AC Milan (54) fingen sich die Norditaliener mehr Gegentore als gegen Juve (52).

UC Sampdoria - AC Florenz (So., 12.30 Uhr live auf DAZN)

Udinese Calcio - FC Genua (So., 15 Uhr live auf DAZN)

FC Crotone - Inter Mailand (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

AC Mailand - US Palermo (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Bologna - AS Rom (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Giallorossi wollen gegen Bologna den Anschluss an Tabellenführer Juventus Turin halten und gehen als klarer Favorit in die Partie. Von den letzten 16 Begegnungen in der Serie A gegen Bologna mussten sich die Hauptstädter lediglich einmal geschlagen geben (2:3 im September 2012).

Geht die Torserie der Roma weiter? In jeder der letzten 26 Partien netzten die Giallorossi mindestens einmal und kamen insgesamt auf 53 Treffer.

Roma-Keeper Wojciech Szczesny ist in der laufenden Saison mit 13 Weißen Westen der beste Torwart der Liga.

Cagliari Calcio - FC Turin (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Lazio Rom - SSC Neapel (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVE-TICKER)

Lazio entwickelte sich in den letzten Jahren zum Lieblingsgegner von Napoli. Nur eines der letzten neun Spiele in der Serie A konnten die Hauptstädter für sich entscheiden und kassierten dabei 24 Gegentreffer.

Die Hoffnungen Lazios ruhen beim Duell gegen Napoli mal wieder auf Ciro Immobile. Der ehemalige Dortmunder sicherte seinem Team mit seinen 18 Treffern in der laufenden Saison bereits 18 Punkte - kein anderes Team ist abhängiger von einem einzigen Spieler.

Napoli-Superstar Dries Mertens fühlt sich in dieser Saison vor allem auswärts besonders wohl. Mit zwölf Treffern in fremden Stadien ist er in dieser Statistik vor Gonzalo Higuain und Ciro Immobile (jeweils neun) unangefochten auf Rang eins.

Vor dem Duell gegen Tabellennachbar Napoli plagen Lazio-Coach Simone Inzaghi Personalsorgen. Stefan de Vrij, Federico Marchetti und Lucas Biglia werden fehlen. Napoli-Coach Maurizio Sarri hingegen kann weitgehend aus den Vollen schöpfen und muss lediglich auf Lorenzo Tonelli verzichten.

