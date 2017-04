Neapel bindet Lorenzo Insigne bis 2022

Samstag, 22.04.2017

"Ich bin sehr glücklich. Mein Kindheitstraum ist endlich in Erfüllung gegangen", zeigte sich der 25-Jährige bei seiner Vertragsunterzeichnung erfreut. "Wir sind auf dem richtigen Weg und haben den Willen, zu gewinnen. Für unsere unglaublichen Fans und diesen außergewöhnlichen Klub", ließ er weiter verlauten.

In den vergangenen Wochen wurde der Nationalspieler fortwährend mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Vor allem der Liverpool und Arsenal zeigten gesteigertes Interesse an Insigne.

Der Flügelstürmer spielt aktuell die beste Saison seiner Karriere. Wettbewerbsübergreifend verbuchte er in der laufenden Spielzeit 16 Treffer und zehn Vorlagen in 43 Spielen.

Lorenzo Insigne im Steckbrief