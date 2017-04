Medien: Inter an Spalletti interessiert

Dienstag, 11.04.2017

Im November 2016 übernahm Pioli in Mailand und unterschrieb bis Sommer 2018. Doch schon im Juni könnte sein Engagement wieder ein Ende finden, so Premium Sport. Demnach ist Inter an Spalletti interessiert, der derzeit die Roma in der Spitzengruppe hält.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Noch hat Spalletti in der Hauptstadt keinen neuen Vertrag unterschrieben und wäre somit im Sommer zu haben. Die jüngsten Ergebnisse von Pioli sollen die Verantwortlichen der Nerazzurri unruhig gemacht haben, es wäre der nächste Neustart, nachdem man es zu Beginn der laufenden Saison schon mit Ronald Koeman versuchte.

Luciano Spalletti im Steckbrief